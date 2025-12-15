AA'da toplu iş sözleşmesi süreci başladı
Anadolu Ajansı (AA) ile Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası arasında 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı.
Ankara
Toplu iş sözleşmesi kapsamında ilk toplantı, AA Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.
Toplantıda, AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu, Finans Direktörü İsmail Yiğit Aşkın, Hukuk ve Uyum Müşaviri Şerife Gül Soykan, Çalışan Deneyimi Müdürü Ahmet Aslan, İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü Murat Paslı, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Genel Başkanvekili Sinan Özer, Genel Başkan Yardımcıları Dilek Atçeken, Sefa Özdemir, Zihni Oğuz Akın ve Cemal Sonsay yer aldı.
İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Peru, toplantıda yaptığı konuşmada, sendikaya karşı taraf olarak bakmadıklarını ve çalışanlara değer vermeye yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Elimizdeki tüm imkanları çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda yollarımız kesişiyor, birlikte güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bizim de buradaki en önemli kıstasımız eldeki imkanlar. Ajansımızın sahip olduğu sosyal ve maddi imkanlarla birlikte bir yol haritası çizeriz inşallah. Bütün imkanları çalışma arkadaşlarımız için seferber etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
"İmkanımız dahilinde her şeyi yapmaya gayret ediyoruz"
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan ise sürecin önceki dönemlerde olduğu gibi diyalog ortamında, kurumdaki tüm gazeteciler ve çalışma arkadaşlarımız için en hayırlı şekilde neticelenmesini diledi.
Ajans olarak her zaman insan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ve imkanları seferber etmeye gayret gösterdiklerine işaret eden Özhan, şöyle konuştu:
"Yönetimimizin anlayışı insan odaklı, haberi hazırlayan, destek sunan, var olmasına yardımcı olan ve katkı sağlayan bütün birleşenlerin de iyiliği, sağlığı, mutluluğu için gereken ve elimizden gelen bütün çabayı göstermek. Bütün paydaşlarımızı da yine bu noktaya getirebilmek. Çünkü bu dönmesi için çok fazla bileşeni olan bir çark gibi adeta. Sadece tek bir koldan bizim çevirebildiğimiz bir çark değil. Bu çarkın dişlileri çok sayıda farklı dış etkenin de temas ettiği bir döngüyle hareket edebiliyor. Çarkı en hızlı çevirebilecek bileşenleri de harekete geçirerek imkanımız dahilinde her şeyi yapmaya gayret ediyoruz."
Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı da 7. Dönemin Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.
