Dolar
19.04
Euro
20.73
Altın
1,964.56
ETH/USDT
1,746.60
BTC/USDT
27,485.00
BIST 100
5,001.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

Selanik

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğunu geçici olarak tedvir eden Serkan Gedik ve Muavin Konsolos Gökçe Över, Selanik Başkonsolosluğunda karşıladıkları Karagöz’e konsolosluğun bitişiğindeki Atatürk Evi’ni gezdirdi. 


Atatürk Evi’nde anı defterini imzalayan Karagöz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evi görmek her Türk gibi bana da büyük bir ilham verdi. Dedem Halim Karagöz’ün de doğduğu bu topraklar bize şanlı ve köklü tarihimizi hep hatırlatacak. Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü temelleri bu coğrafyada atıldı. Cumhuriyetimiz ilelebet bu geçmişi unutmayacak. Yeni nesiller bu toprakların ilhamı ile geleceği inşa edecek.”   


Bugün Atatürk’ün doğduğu bu evi, Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı’nın genel müdürü olarak ziyaret ettiğini dile getiren Karagöz, “Hüzünlüyüm, gururluyum, heyecanlıyım. Atatürk’ten miras kalan Cumhuriyetimizi ve Ajansımızı uluslararası platformda en iyi temsil etmek sorumluluğu ile yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak
Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Vakıflar Genel Müdürlüğü depremden etkilenen illerde iftar ve sahur verecek
Depremzede fırıncıdan Hatay'da "asrın felaketi"nden etkilenenlere ücretsiz ekmek

Benzer haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Selanik'te düzenlenen konferansta buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet