AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti
Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Atatürk Evi’ni ziyaret etti.
Selanik
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğunu geçici olarak tedvir eden Serkan Gedik ve Muavin Konsolos Gökçe Över, Selanik Başkonsolosluğunda karşıladıkları Karagöz’e konsolosluğun bitişiğindeki Atatürk Evi’ni gezdirdi.
Atatürk Evi’nde anı defterini imzalayan Karagöz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evi görmek her Türk gibi bana da büyük bir ilham verdi. Dedem Halim Karagöz’ün de doğduğu bu topraklar bize şanlı ve köklü tarihimizi hep hatırlatacak. Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü temelleri bu coğrafyada atıldı. Cumhuriyetimiz ilelebet bu geçmişi unutmayacak. Yeni nesiller bu toprakların ilhamı ile geleceği inşa edecek.”
Bugün Atatürk’ün doğduğu bu evi, Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı’nın genel müdürü olarak ziyaret ettiğini dile getiren Karagöz, “Hüzünlüyüm, gururluyum, heyecanlıyım. Atatürk’ten miras kalan Cumhuriyetimizi ve Ajansımızı uluslararası platformda en iyi temsil etmek sorumluluğu ile yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.
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