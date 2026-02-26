AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Karagöz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi Ayşen ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile vefat eden AA muhabiri Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.
Mezara çiçek bırakan Karagöz, dua okudu.
Karagöz, daha sonra Hatay Valiliğinin İskenderun Hizmet Binası'nda Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.
Ziyarette Karagöz, AA'nın, İsrail'in Gazze'deki katliamını delillerle ortaya koyduğu "Kanıt" kitabını Masatlı'ya takdim etti.
Karagöz, programının devamında depremlerin ardından Antakya ilçesindeki tarihi binası restore edilen Hatay Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüşen Karagöz, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Afetten sonra yeniden inşa edilen eserleri inceledi
Karagöz, depremlerde yıkılması nedeniyle yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi ve Hatay Devleti dönemindeki meclis binasını inceledi.
İncelemesi sonrası Karagöz, Antakya ilçesindeki Hıdır Makamı ile St. Pierre Kilisesi'ni ziyaret etti.
Karagöz'ün programlarında AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan da yer aldı.