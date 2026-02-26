Dolar
43.88
Euro
51.81
Altın
5,179.60
ETH/USDT
1,988.00
BTC/USDT
66,814.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da “ASKON Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda “Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuşuyor. Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Kurumsal Haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ali Kemal Zerenli  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Hatay

Karagöz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi Ayşen ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile vefat eden AA muhabiri Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mezara çiçek bırakan Karagöz, dua okudu.


Karagöz, daha sonra Hatay Valiliğinin İskenderun Hizmet Binası'nda Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.

Ziyarette Karagöz, AA'nın, İsrail'in Gazze'deki katliamını delillerle ortaya koyduğu "Kanıt" kitabını Masatlı'ya takdim etti.

Karagöz, programının devamında depremlerin ardından Antakya ilçesindeki tarihi binası restore edilen Hatay Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüşen Karagöz, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afetten sonra yeniden inşa edilen eserleri inceledi

Karagöz, depremlerde yıkılması nedeniyle yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi ve Hatay Devleti dönemindeki meclis binasını inceledi.

İncelemesi sonrası Karagöz, Antakya ilçesindeki Hıdır Makamı ile St. Pierre Kilisesi'ni ziyaret etti.

Karagöz'ün programlarında AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet