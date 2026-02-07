AA Teknoloji 1 yaşında
AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Ajans 105 yıllık bir kurum, kökleriyle Türkiye'nin en önemli kurumları arasında. Cumhuriyet'ten, Meclis'ten önce kurulmuş bir kurum. Şirketi olan AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ de 1 yaşında." dedi.
105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan AA, yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji ile medya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Şirketin 2026 yılındaki hedefleri, yol haritası ve stratejisi, "AA Teknoloji Strateji ve Vizyon Kampı"nda belirlendi.
Peru, kampın kapanışındaki konuşmasına 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.
4 Şubat 2025 tarihinde kurulan AA Teknoloji'nin birinci yılını doldurduğunu belirten Peru, şirketin 5 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bu noktaya geldiğini anlattı.
Başlangıçta iddialı bir söylem olarak görülen teknoloji odaklı vizyonun bugün somut bir yapıya dönüştüğünü belirten Peru, "Ajans 105 yıllık bir kurum, kökleriyle Türkiye'nin en önemli kurumları arasında. Cumhuriyet'ten, Meclis'ten önce kurulmuş bir kurum. Şirketi olan AA Teknoloji de 1 yaşında." diye konuştu.
Peru, AA Teknoloji'nin Türkiye'nin bilişim alanında çok önemli açıkları kapatacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yerelleşme, millileşme projeleri de dahil olmak üzere çok önemli projelere de imza atacak, gelirler elde edecek, bambaşka bir yere doğru evrilecek burası. Bundan adım kadar eminim çünkü çok sağlam temellerle başladı. Kendine güvenerek başladı, güçlü bir ekiple başladı. Yani 80 kişi, 90 kişi, 100 kişilik bir 'startup' olarak düşünün kendinizi. Yani 1 kişi, 2 kişi başlamadık, ciddi bir ekiple başladık."
"Teknoloji, bu şirketin bel kemiği"
Kurumun gelecek stratejilerine değinen Peru, "Teknoloji böyle uzun yıllar bu şirketin bel kemiği olur diye düşünüyorum. Sizin alanınız olan teknoloji ve yapay zeka konuları artık bizim en temel konularımız." dedi.
Bir "ray değişimi" ve vizyon değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Peru, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede harika işlere imza atıldığını, artık bu süreçlerin makinistliğini yaptıklarını dile getirdi. Peru, ayrıca Teknopark süreçlerinin ve AR-GE projelerinin aktif olarak devam ettiğini kaydetti.
Güçlü insan kaynağı ve "startup" ruhu
AA Teknoloji'nin yaklaşık 100 kişilik güçlü ekiple yoluna devam ettiğini vurgulayan Peru, yapıyı bir "startup" olarak tanımladı.
Kurumun bilişim alanındaki önemli açıkları kapatacağını, yerlileşme-millileşme projelerinde iddialı olduklarını anlatan Peru, genç ve dinamik kadronun bu vizyonun itici gücü olacağını vurguladı.
Peru, konuşmasını kurumun teknolojik bağımsızlık ve savunma odaklı motivasyonunun önemine dikkati çekerek tamamladı.
Kamp programının sonunda AA Teknoloji'nin birinci yılı dolayısıyla pasta kesildi. AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve şirket çalışanları, pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.