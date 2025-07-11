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Kurumsal Haberler

AA muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci’nin mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci evlendi.

Atilla Hancı  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
AA muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci’nin mutlu günü Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Konya

AA Fotoğraf Haberleri Müdürlüğü foto muhabirlerinden Ahmet Serdar Eser ile Antalya Bölge Müdürlüğü muhabiri Zehra Tekeci, Altınsaray Kır Düğün Bahçesi'nde düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün merasimine çiftin aileleri, yakınları, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

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