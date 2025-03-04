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Kurumsal Haberler

AA Kitap "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan stantta ziyaretçilerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında, "AA Kitap" bünyesindeki yayınlar da okuyucularla buluşturuluyor.

Eylül Aşkın Akçay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
AA Kitap "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan stantta ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) deneyim ve vizyonunu yayıncılıkta birleştirdiği yeni markası "AA Kitap" bünyesindeki eserler, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda bulunan etkinlik alanına kurulan stantta, kitapseverlere tanıtıldı.

Yayınların aynı zamanda satışının da gerçekleştirildiği stantta, Gazze'de işlenen soykırımı dünya gündemine taşıyan üçleme niteliğindeki eserlerden "Kanıt" ve "Tanık" kitapları ile AA arşivindeki fotoğraflardan oluşan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yayımlanan "Yıllık 1923" ve 5 kitaplık serinin "Sinema", "Sanat" ve "Edebi" başlıklı ciltleri sergilendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri ele alan "Asrın Felaketi" ile AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü fotoğrafları bir araya getiren kitabı "The First Ten Years" kitapları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

AA Kitap standı, 9 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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