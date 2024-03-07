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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ile bir araya geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Karagöz, "Kyodo News" ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen "52. Asya - Pasifik Haber Ajansları Birliği" (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Karagöz, ziyaretinde, Büyükelçi Korkut Güngen'den Türkiye ile Japonya'nın geniş yelpazedeki ilişkilerinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün önemine değinen Karagöz, gelinen noktanın pek çok alanda Japonya-Türkiye ilişkilerine ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

AA'nın küresel haber faaliyetleri hakkında bilgi veren Karagöz, uluslararası gündemi belirleyen gelişmelerin cereyan ettiği tüm noktalarda dünya ve Türkiye kamuoyunu en etkili şekilde bilgilendiren çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Karagöz, OANA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında, uluslararası haber ajanslarının gündemindeki sınamaları ve çeşitli işbirliği potansiyellerini müzakere etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Büyükelçi Güngen de Türkiye ile Japonya arasında sağlam tarihsel köklere sahip bir dostluk ve dayanışma bulunduğunu belirtti.

Bu yıl ikili ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Güngen, yıl dönümünü Japonya ile ilişkileri daha da ileriye taşımak için önemli bir vesile olarak gördüklerinin altını çizdi.

Güngen, "Basın-yayın kuruluşlarımız bu anlamda özel bir role sahip. Türk ve Japon basın-yayın kuruluşlarının artan yakın temasları, ilişkilerimizin daha da ilerletilmesinde bizi cesaretlendiriyor." dedi.

Büyükelçi Güngen, AA Genel Müdürü Karagöz’ün ziyaretini bu bakımdan çok önemli bulduğunun altını çizdi.

Karagöz, görüşmenin ardından, AA'nın Gazze'de işlenen insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı ile AA penceresinden 2023 yılına damga vuran olayların derlendiği "2023 Yıllık" kitabını Büyükelçi Güngen'e takdim etti.

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