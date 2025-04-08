AA Genel Müdürü Karagöz, Avrupa Parlamentosunda EANA'nın "yapay zeka" toplantısına katıldı
AA Genel Müdürü Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Avrupa Parlamentosunda düzenlediği toplantıda AA'nın haber faaliyetlerini yapay zekayla çeşitlendirerek güçlendirdiği ve "medya teknoloji şirketine" dönüştürdüğü mesajlarını verdi.
Brüksel
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen "Yapay Zeka Dünyasında Avrupa Medyası: Zorluklar, Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" konulu toplantısına katıldı.
Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karagöz, "EANA ve AP'nin ortaklaşa düzenlediği toplantı için Brüksel'deyiz. Bu hafta AP'nin özellikle yapay zeka ve medya ilişkisine dair regülasyon çabalarını hep birlikte görüyoruz. Haber ajansları olarak yapay zeka ile nasıl ilişki kurulması lazım, sektör bu anlamda ne tür regülasyonlara ve yasal çalışmalara ihtiyaç duyuyor; bunları AP ile paylaştık." dedi.
Karagöz, medya sektörünün şimdiye kadar üç büyük devrim yaşadığını belirterek, "Birinci devrim internet devrimi. Bütün haber ajansları, internetin sektöre girmesiyle birlikte yapılarını değiştirdiler. İkinci devrim sosyal medyanın sektöre girmesiyle yaşandı. Fakat kendinden önceki bütün devrimlerden daha büyük bir devrim yapay zekanın sektöre girmesi işte tam da bu günlerde yaşanıyor." diye konuştu.
Yapay zeka ile medya sektörü arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği, yapay zekanın medya sektörünü ne şekilde değiştireceği, ne tarz katkı sağlayacağı gibi konuları Avrupalı parlamenterler ve haber ajanslarının yöneticileriyle ele aldıklarını ifade eden Karagöz, "AA olarak yapay zekayı 2024 yılından itibaren bütün işimizin merkezine aldık. Yapay zekayla birlikte haber faaliyetlerimizi çeşitlendiriyoruz, güçlendiriyoruz. AA'yı da artık bir medya teknoloji şirketine dönüştürüyoruz. Bu maksatla burada biz de düşüncelerimizi ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.
AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'ya ziyaret
Karagöz, Brüksel temasları kapsamında Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya da bir ziyarette bulundu.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında Kaymakcı ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Karagöz, AA'nın Avrupa ve dünya çapındaki çalışmalarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.