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Spor, Kurumsal Haberler

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, olimpiyat 6'ncısı Furkan Akar'ı kabul etti

Oğuz Enis Peru, "Furkan Akar'ın olimpiyatlardaki başarısı birçok gencimizin spora yönelmesini sağlayacak." dedi.

Hüseyin Doğru   | 15.02.2022
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, olimpiyat 6'ncısı Furkan Akar'ı kabul etti

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı 6'ncı sırada tamamlayan milli sürat patenci Furkan Akar'ı kabul etti.

Peru, olimpiyatlarda Türkiye'nin ilk kez yer aldığı kısa kulvar sürat pateni branşında finalde yarışarak 6'ncılık elde eden ve tarihi bir ilke imza atan Furkan Akar ile Genel Müdürlükte bir araya geldi.

Milli patenciyi kutlayan Peru, "Kurum olarak her zaman sporcu ve Türk sporunun yanında yer aldık. AA olarak branş ayırmaksızın sporcularımızı daha görünür hale getirmek için içerikler üretiyoruz. Umut ediyorum ki milli sporcularımızın başarısı önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Furkan Akar olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atarak ilklere adını yazdırdı. Furkan Akar'ın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndaki başarısı birçok gencimizin spora yönelmesini sağlayacak. Tarihi başarılarına tanıklık edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Furkan Akar ise destekleri için AA'ya teşekkür etti. Başarıya giden yolu AA ile yürümek istediğini vurgulayan Furkan, "Sporcunun en büyük motivasyonu destektir. Bu bağı güçlendirmek istiyorum. Ülkeme Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra olimpiyat madalyası kazandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Enis Peru, milli sporcuya Anadolu Ajansının yayınları "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" kitabını hediye etti.

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