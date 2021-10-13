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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'a nezaket ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.10.2021
AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'a nezaket ziyaretinde bulundu

Ankara

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinde Çorman tarafından ağırlanan Özhan, AA'nın çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Özhan, yeni dönemde AA'nın çevre ve doğanın yanı sıra ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi konulara, haberlerinde daha fazla yer vereceğini söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Büyükelçi Çorman'a AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Özhan, MINDS International Haber Ajansları Birliği 31. Konferansı'na katılmak üzere Norveç'in başkenti Oslo'da bulunuyor.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından spora kadar birçok konuda stratejinin ele alınacağı, medya kuruluşlarının temsilcilerinin deneyimlerini paylaşacağı konferansta, yarın "The Environment Platform" başlıklı bir sunum yapacak.

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AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'a nezaket ziyaretinde bulundu