AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Şam'da Suriye Haber Ajansı yetkilileriyle görüştü
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan başkanlığındaki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Haber Ajansı (SANA) yetkilileriyle bir araya geldi.
Şam
Özhan, Global Haberler Direktörü Faruk Tokat ve beraberindekiler, Şam'da SANA'yı ziyaret ederek SANA Genel Müdürü Ziyad Muheymid ile görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Suriye'deki yeni dönemin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Özhan, Suriye'yi ziyaretlerinde Baas rejiminin çökmesiyle toplumun her kesiminde ve aynı zamanda medya çalışanlarında yeşeren büyük umutlara tanıklık etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.
Özhan, yeni dönemde Suriye'deki meslektaşlarıyla özgür bir ortamda işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunma fırsatına kavuştukları için de ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.
AA'nın uluslararası yapılanması hakkında bilgi veren Özhan, 137 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 39 ülkede de ofis ve yayın merkezlerinin bulunduğunu anlattı.
Özhan, AA'nın özellikle çatışma bölgelerinden yürütülen habercilikte önde gelen uluslararası başvuru kaynağı olduğunu vurgulayarak, bunlardan özellikle Suriye, Ukrayna ve Filistin'deki haber operasyonlarına özel önem verdiklerini kaydetti.
AA'nın Gazze'deki ağı sayesinde İsrail'in işlediği soykırımı tüm çarpıcılığıyla dünya kamuoyunun gözleri önüne getirdiklerini aktaran Özhan, AA karelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) İsrail'in yargılanması için delil olarak kullanıldığını belirtti.
Özhan, çatışma bölgelerinde görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlara AA Haber Akademisinde savaş muhabirliği eğitimi verdiklerini ve bu eğitimi dünyanın her yerinden gelen gazetecilere açarak meslektaşlarının görevlerini en güvenli ve verimli şekilde yapmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.
AA'nın Suriye'deki yeni dönemde ülke sathındaki haber yapılanmasını güçlendirmeye devam edeceğini kaydeden Özhan, "Suriye'deki haber ekibimizin çalışmaları, Suriye'nin gerçek gündemini dünyaya anlatma noktasında çok önemli olacaktır. Bu kapsamda SANA'yla işbirliğimiz ve dayanışmamız bizler için çok kıymetli." dedi.
"Dost değil kardeş ajans"
SANA Genel Müdürü Muheymid de ajanslarının 560 kişiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü, devrik Beşşar Esed rejiminin kurumsal altyapıyı zayıflattığını ancak bunu en kısa zamanda telafi ederek güçlü şekilde yollarına devam edeceklerini anlattı.
Muheymid, Suriye'nin pozitif gündemini ülkeye ve dünyaya en doğru şekilde anlatmak için kararlı olduklarını belirterek, bu alanda AA'yla güçlü bir işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi.
"Anadolu Ajansı, SANA için dost değil kardeş ajans" diyen Muheymid, Özhan'ın şahsında AA'ya Suriye'deki çalışmaları için teşekkür etti.
Muheymid, SANA'nın önündeki üç yılı, Baas rejiminin 61 yıldır ülkede yaptığı katliam ve hak ihlallerini belgeleyip ve eser haline getirmeye ayıracağını, tüm bu çalışmaları da UCM'ye sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Görüşmenin sonunda Özhan, Muheymid'e, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabını takdim etti.