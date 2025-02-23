AA foto muhabiri Hassouna, BAE'deki Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde ödül aldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna ödül aldı.
İstanbul
BAE'nın Eş-Şarika kentinde düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'ne İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını konu alan "İsrail-Filistin Çatışması" isimli fotoğrafıyla katılan AA foto muhabiri Filistinli Hassouna ikincilik ödülüne layık görüldü.
Festivalde birinciliği de başka bir Filistinli fotoğrafçı Sahir el-Gavr kazandı.
AA'ya konuşan Hassouna, "Gazze'deki halkımızın yaşadığı zulme ve sıkıntılara ışık tutmak için çabalıyoruz. Ödül kazanan bu fotoğraflar, Filistin halkının soykırım karşısındaki hüzünlü ama direnen hikayesini anlatıyor." ifadelerini kullandı.
AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "İsrail'in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmesinin yanı sıra birçok uluslararası ödül kazanmıştı.