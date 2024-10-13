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Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Ali Jadallah, Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde ödül aldı

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya bölgesi tarafından verilen Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Aynur Şeyma Asan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
AA foto muhabiri Ali Jadallah, Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde ödül aldı

Ankara

Normandiya bölgesinde düzenlenen Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amacıyla çeşitli kategorilerde her yıl verilen ödüller sahiplerini buldu.

AA'nın Gazze'de görev yapan foto muhabiri Ali Jadallah, Fotoğraf Kategorisinde "Uluslararası Jüri Nikon" üçüncülük ödülüne layık görüldü.

AA foto muhabiri Ali Jadallah, 11 Ekim 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki evlerine düzenlenen saldırıda babası ve 4 kardeşi dahil ailesinden birçok kişiyi kaybetmişti.

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