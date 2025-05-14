AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda şampiyon "Fireball" oldu
Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara etabının şampiyonu "Fireball" oldu.
Ankara
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda üçüncülük ve final maçları yapıldı. Turnuvanın üçüncülük ve final maçlarına, AA çalışanları ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Final maçında AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru’nun yer aldığı Fireball, Spor Lakers'la karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 12-12 berabere biten maçı uzatmalarda 15-12 kazanan Fireball, şampiyonluğa ulaştı.
Spor Lakers ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Final maçının en fazla basket atan ismi 7 sayıyla Spor Lakers'tan Erkan Tiryaki oldu.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün yer aldığı Basket AAuthority ise turnuvada üçüncü oldu.
Serdar Karagöz'ün 8 sayı atarak en skorer olduğu maçta Basket AAuthority, AA All Star'ı 18-10 yenerek üçüncülüğü elde etti. AA All Star ise dördüncü oldu.
Turnuvada şampiyon ve ikinci takıma kupa ile madalyalarını AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz takdim etti.
Üçüncü ve dördüncü takımlara ise ödüllerini AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.