AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2025 yılı hedeflerini belirledi
Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü, düzenlediği "AAdapazarı’24 Eğitim ve 2025 Yılı Hedef Belirleme Kampı”nda gelecek yıla ilişkin hedeflerini ve öncelikli çalışma alanlarını tespit etti.
Sakarya
NG Sapanca Otel’de gerçekleştirilen etkinliğin açılışında AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır, Finans Haberleri Müdürü Yıldız Taşdelen Erli, Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy, İş Dünyası Haberleri Müdürü Furkan Gençoğlu ile Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım faaliyet alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Programda ayrıca, Ekonomi Haberleri Müdür Yardımcısı Deniz Çiçek de AA'nın dijital uygulamalarının kullanılmasına dair pratik bilgileri paylaştı.
Direktörlüğün 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği etkinlikte, 2025 yılına ilişkin hedefler ve öncelikli çalışma alanları da belirlendi.
Etkinlikte daha sonra Ekonomi Haberleri Müdür Yardımcısı Necati Keleş'in emekliliği pasta kesimiyle kutlandı.
Program kapsamında motivasyon etkinlikleri, yarışmalar ve doğa yürüyüşü yapıldı.