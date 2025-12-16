Dolar
Kurumsal Haberler

AA Akademi'nin "Dijital Habercilik Eğitimi" devam ediyor

AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen "Dijital Habercilik Eğitimi", "Platforma Uygun Dijital İçerik Üretimi" ile devam etti.

Şaduman Türkay  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
AA Akademi'nin "Dijital Habercilik Eğitimi" devam ediyor Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen Dijital Habercilik Eğitimi'nin "Platforma Uygun Dijital İçerik Üretimi" oturumda GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer sunum yaptı.

Gezer, "Yeni Medya Haberciliği", "Dijital Haber Merkezinin Rolü", "Platform Bazlı İçerik Yönetimi", "Yapay Zeka Destekli Haber Üretimi", "GZT Odaklı Tecrübe Paylaşımı ve Markalaşma Hikayesi" konu başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Dijital medyanın birçok alanda kolaylık sağladığını ifade eden Gezer, "Dijital medya herkesin içerik üretebildiği, kanal sahibi olabildiği bir yer haline geldi. Dezavantaj, bunu herkes yapabiliyor, bu yüzden ciddi bir rekabet ortamı var. Siz ne kadar iyi içeriğe maruz kalırsanız editörlük kısmınız da o kadar iyi hale geliyor. Tavsiyem en iyi içerikleri tüketmek." dedi.

Gezer, içerik üretim sürecinin adımlarını da anlatarak, önce format ve sunumları belirlediklerini, senaryo ve akışı da hazırlamalarının ardından üretim kısmına geçtiklerini söyledi.

İçerik hazırlanıp çekim yapıldıktan sonra kurgu kısmına geçtiklerini kaydeden Gezer, bu sürecin de hazırlık kadar yaklaşık 2 günlük zaman aldığını belirtti.

Yapay zeka destekli haber üretimine de değinen Gezer, bunun aşamalarını da aktardı.

Eğitim programı

Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebilecek.

Eğitim, aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

