Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,631.70
BTC/USDT
29,893.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların görüldüğü Sderot’tan yayındayız. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Spor Salonu'nda partisinin 12. Olağan Büyük Kongresi2nde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Kültür

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı, yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri, Filmekimi'nde yapıldı.

Salih Şeref  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Sinemaseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen film, geçtiğimiz gün Atlas 1948 Sinemasında, dün ise Kadıköy Sinemasında izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından izleyicilerin soruları yanıtlayan Demirkubuz, uzun bir aradan sonra film çekmiş olmasının heyecanı olduğuna değinerek, "Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor." dedi.

Demirkubuz, gelen sorular üzerine senaryo yazma süreçlerine dair detaylar da vererek, 'Hayat' filminin hikayesinde nelerden ilham aldığından bahsetti.

30 senedir sinema yapmasına rağmen hala filmleri yaptıktan sonra mahcubiyet duygusuyla izleyicilere sunduğunu aktaran yönetmen, "Aslında bu aynı zamanda beni diri tutan bir duygu. Bence insan sadece bu konularda değil, hayatı da biraz utanç veya suçluluk duygusuyla yaşamalı. Çünkü öbür türlü insan öyle bir egoya sahip ki, uçar gider buralardan. Benim bu hayata dair bulduğum numaralar da bunlar." diye konuştu.

Film hakkında

Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk'u kadrosunda barındıran film, 1 Aralıkta vizyona girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki konutların yapımı hızla sürüyor
Türkiye'den Gazze için sağlık ve insani yardım diplomasisi
Kıbrıs Türkleri için devlet kurmaya giden yol Türkiye'nin Barış Harekatı ile açıldı
Van depreminde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulanlar kaybettikleri yakınlarını anıyor
Erzincan'da otobüsler kazalara karşı yolcu gibi seyahat eden polislerce denetleniyor

Benzer haberler

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet