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Kültür

"Zanaat atölyeleri" yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla 81 ilde oluşturulan "zanaat atölyeleri", yarıyıl tatilinde de öğrencilere hizmet veriyor.

Utku Şimşek  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
"Zanaat atölyeleri" yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında 81 ilde mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında açılan zanaat atölyeleri, yarıyıl tatili sürecinde de öğrencilere, meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkanı sunuyor.

Resmi ve özel, örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor.

147 modüler kurs yer alıyor

Zanaat atölyelerinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının "Bilişim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Radyo-Televizyon, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri"nde 147 modüler kurs yer alıyor.

Modüller arasında kolay hamur işlerinden ahşap kakmaya, geleneksel Türk süsleme sanatlarından analog devre elemanlarına, meyve sebze üretiminden dijital ses kurgusuna kadar birçok farklı kurs bulunuyor.

Zanaat atölyelerine başvurular, "e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.

Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri veriliyor ve bunlar öğrencilerin "e-Portfolyo"larına ekleniyor.

Zanaat atölyeleri, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırmayı, akademik ve mesleki başarılarını artırarak geniş kariyer seçenekleri sunmayı, mesleğe erişimlerini kolaylaştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

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