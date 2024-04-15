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Kültür

Yurt içi ve dışından sanatçıların eserleri "Barış için Küçük Bir Şey Yap" bienalinde sergilenecek

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, "Barış için Küçük Bir Şey Yap: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali"nde, yurt içi ve yurt dışında sanatçıların katılımıyla farklı sanat dallarını bir araya getirecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Yurt içi ve dışından sanatçıların eserleri "Barış için Küçük Bir Şey Yap" bienalinde sergilenecek

Ankara

Üniversitenin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak tarafından tasarlanan bienal, Proje Onursal Başkanı Rektör Prof. Erhan Özden'in himayelerinde, 180 koordinatörün yürütücülüğünde ve gönüllü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dünyadaki savaşlara dikkati çekerek, uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturmak ve barışın tesisi için toplu bir çağrı yapılması amaçlanıyor.

"Barış için Küçük Bir Şey Yap: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali"nin açılışı, üniversitenin sanat galerisinde 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. Açılışta, fotoğraf, resim, heykel ve farklı sanat dallarından eserler sunulacak.

Açılışın ardından 18 Nisan'da çalıştay, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde ise konser ve kongre düzenlenecek.

2 bin 827 eser bağışlandı

Bienale konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama getirilmedi.

Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım sanat alanlarında farklı eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi ile sosyal medyada sergilenecek ve dinleyicilere sunulacak.

Bienale, Türkiye'nin de arasında bulunduğu Meksika, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, İtalya, İngiltere'den 2 bin 827 eser bağışı yapıldı.

Katılımcılar ve koordinatörler arasından 7 katılımcıya, "Barış İçin Küçük Bir Şey Yap İyi Niyet Ödülü" verilecek.

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