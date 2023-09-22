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Kültür

Yunus Emre Enstitüsünden "Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye" sergisi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye" sergisinin açılışı yapıldı.

Ahmet Dursun  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Yunus Emre Enstitüsünden "Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye" sergisi Fotoğraf: Ahmet Dursun/AA

Ankara

Enstitünün Ulus'taki tarihi binasında "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, ressam Prof. Dr. Abbas Ketizmen'in Cumhuriyet'in kuruluşundan 100. yılına kadar Türk tarihinde iz bırakan önemli olayları illüstrasyon tekniği kullanarak hazırladığı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan YEE Başkanı Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Cumhuriyet'imize olan vefa borcumuzu bir anlamda küçük bir katkıyla ifade etmiş oluyoruz. Bu sergi, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için çok kıymetli. Dünyanın her tarafında Türk tarihinin önemli bir kesiti olan son 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizi resmettik ve kavramlarla öne çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özel olarak hazırlanan illüstrasyon başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Kurtuluş Savaşı'na kadar 6 büyük cephedeki milli mücadele ve Türk tarihinde iz bırakan olaylar ile 100 yıllık Cumhuriyet tarihini kronolojik sırayla anlatan eserler yer alıyor.

Açılışın ardından ‘Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye’ adlı konserde Nev Niyaz musiki topluluğu tarafından Cumhuriyet Dönemi’ne ait Türk müzikleri icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında Ankara’nın tarihi ve kültürel mekanlarının ev sahipliğinde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara 700'den fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.

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