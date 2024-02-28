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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da “Yozgatlılar Buluşması”nda konuşuyor.
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Kültür

YTB'de "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" kitabının tanıtımı yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB), 19 ülkede temelden Türk eseri olup sonradan kiliseye dönüştürülen eserlerin anlatıldığı "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" adlı kitap tanıtıldı.

Ekip  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
YTB'de "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" kitabının tanıtımı yapıldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

YTB Başkanı Abdullah Eren'in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtıma, eserin sahibi yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, YTB görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Eren burada yaptığı konuşmada, "soydaş coğrafyalarda" yapılan çalışmalara değinerek, "Soydaş ve akraba coğrafyamızdaki mimari eserleri, yadigarları gün yüzüne çıkaran çalışmalara destek olmak özellikle yine ecdadımızın zamanında zorunlu göçlerle, sürgünlerle yerlerinden edildikleri alanlarda sözlü tarih çalışmaları yapmak ve bu acıları hatırlatmak ve yadetmek amacıyla çok farklı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

YTB tarafından yürütülmüş ve gelecekte yürütülecek olan çalışmalardan bahseden Eren, geçmişte yaşanılan acılardan ders alınması gerektiğini kaydetti.

Eren, acıların bir daha tekrarlanmaması için de hatırlanması gerektiğine işaret ederek "Geleceğe dair de bir arada yaşama irademizi, bunlar güçlendirsinler diye bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki kurumların çalışmalarının kapsam, içerik ve etkisinin arttığını vurgulayan Eren, "Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri çalışması şüphesiz içinde yer alan eserlerin tasnifiyle, tarifiyle yarın, bir gün oralarda yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutacaktır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Eserin yazarı Yılmaz da kitaba ilişkin bilgiler verdiği bir sunum yaptı.

Tanıtım, Eren'in, Yılmaz'a hediye takdimi ve eserdeki fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

"Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri"

"Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri" başlıklı çalışmanın ikinci baskısı YTB yayını olarak Türkçe ve İngilizce yayımlandı.

Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz'ın 13 yıllık çalışması olan eser, toplam üç cilt ve 1425 sayfadan oluşurken; 19 ülkede bulunan Türk mirası eserlerin içinde kiliseye dönüştürülen yapılar ele alınıyor.

Söz konusu çalışmanın birinci cildinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki; ikinci cildinde ise, Macaristan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'daki yapılar konu alınıyor.

Çalışmanın üçüncü cildinde ise sadece Yunanistan'daki yapıların üzerine yoğunlaşılıyor.

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