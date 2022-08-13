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Kültür

Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek 'Bozok Film Festivali' 19 Ekim'de başlayacak

"Bozok Film Festivali" 19-21 Ekim'de düzenlenecek.

Ömer Ertuğrul   | 13.08.2022
Yozgat'ta ilk kez düzenlenecek 'Bozok Film Festivali' 19 Ekim'de başlayacak Fotoğraf: Ömer Ertuğrul / AA

Yozgat

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, AA muhabirine, festivalin, Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kalaycı, ilk kez düzenlenecek Bozok Film Festivali'nin 1 Haziran'da duyurulduğunu anımsatarak, festival kapsamında "Anadolu'dan masallar ve hikayeler" ile "Yozgat" temalı her dalda belgesel, kısa film olmak üzere 4 ana kategori ve gençlik jürisinin seçeceği bir film kategorisinin olduğunu belirtti.

Filmlerin 1 Eylül'e kadar gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Festivalimizin jüri başkanlığını duayen yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav Bey üstlenecek. Jüride yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa da yer alıyor. " dedi.

Kalaycı, yönetmen Yılmaz Atadeniz, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Suna Selen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli'yi de 19-21 Ekim'de Yozgat'ta ağırlayacaklarını ifade etti.

Festivalde birinci seçilen film yönetmenlerine 10'ar bin lira, gençlik jürisinin belirleyeceği filme de 6 bin lira ödül verileceğini aktaran Kalaycı, "Ayrıca birinci seçilen filmlerin teknik ekibinden üç katılımcısı olmak üzere toplam 15 kişiyi Avrupa'ya gönderiyoruz. Festivalin amacı, Türk sinemasında film üretimine katkı sağlamak, Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak." diye konuştu.

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