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Kültür

"Yıldızlararası" 10. yılına özel tekrar izleyiciyle buluşuyor

Matthew McConaughey, Matt Damon, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Timothee Chalamet ve Michael Caine gibi isimlerin rol aldığı ünlü film "Yıldızlararası", vizyona girmesinin 10. yıl dönümüne özel yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
"Yıldızlararası" 10. yılına özel tekrar izleyiciyle buluşuyor

İstanbul

TME Films'ten yapılan açıklamaya göre, görsel efektleri, müzikleri ve unutulmaz hikayesiyle öne çıkan film, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, 6 Aralık'ta IMAX salonlarında tekrar vizyona girecek.

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği film, 2015 Akademi Ödülleri'nde beş dalda aday gösterilerek "En İyi Görsel Efekt" dalında ödülünün sahibi olmuştu.

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