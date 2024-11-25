"Yıldızlararası" 10. yılına özel tekrar izleyiciyle buluşuyor
Matthew McConaughey, Matt Damon, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Timothee Chalamet ve Michael Caine gibi isimlerin rol aldığı ünlü film "Yıldızlararası", vizyona girmesinin 10. yıl dönümüne özel yeniden sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
TME Films'ten yapılan açıklamaya göre, görsel efektleri, müzikleri ve unutulmaz hikayesiyle öne çıkan film, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, 6 Aralık'ta IMAX salonlarında tekrar vizyona girecek.
Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği film, 2015 Akademi Ödülleri'nde beş dalda aday gösterilerek "En İyi Görsel Efekt" dalında ödülünün sahibi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.