Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,753.60
BTC/USDT
50,982.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Yenilmez Savaşçılar" belgesel serisi yarın ekran yolculuğuna başlıyor

TRT Belgesel'in 10 bölümlük belgesel serisi "Yenilmez Savaşçılar", ilk bölümüyle yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
"Yenilmez Savaşçılar" belgesel serisi yarın ekran yolculuğuna başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, savaşçıların merak edilen taktikleri, kullandıkları silahları ve içinde yer aldıkları unutulmaz savaşlar tarihi "Yenilmez Savaşçılar" ile ekranlara taşınacak.

Savaşçıların sadece savaş meydanlarına değil, aynı zamanda tarihe de nasıl damga vurduklarını ele alan yapım, yarın saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında yayınlanacak.

Toplam 10 bölümlük belgesel serisi Yeniçeriler, Deliler, Hun Kartal Savaşçıları, Moğol Süvarileri, Spartalılar, Roma Lejyonerleri, Makedon Hoplitleri, Pers Ölümsüzleri, Viking Berserkerleri ve Memlük savaşçılarını konu alıyor.

Yönetmenliğini Mecit Güven'in üstlendiği belgeslin ilk bölümünde, Viking Çağı'nın önemli savaşçılarından Berserkerlerin askeri eğitimleri, taktikleri, silahları ve unutulmaz savaşları ekranlarda olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, "Küresel Eylem Günü" kapsamında Ankara'da protesto edildi
Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)
Bakan Yerlikaya, Elazığ'da "Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: Durmadan, dinlenmeden çalışacağız

Benzer haberler

"Yenilmez Savaşçılar" belgesel serisi yarın ekran yolculuğuna başlıyor

"Yenilmez Savaşçılar" belgesel serisi yarın ekran yolculuğuna başlıyor

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı" 15 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

"Arkası Yarın" radyo tiyatroları TRT Dinle'de meraklılarıyla buluşuyor

"Kara Ağaç Destanı" dizisi 23 Şubat'ta TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

"Kara Ağaç Destanı" dizisi 23 Şubat'ta TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
Türkiye'de "muhterem samiin" anonsuyla başlayan radyo yayınları 97 yıldır sürüyor

Türkiye'de "muhterem samiin" anonsuyla başlayan radyo yayınları 97 yıldır sürüyor
TRT 1 dizisi "Bir Sevdadır"dan Feyyaz Şerifoğlu: Senaryoya baktığımda bu hikayenin bir Türkiye gerçeği olduğunu gördüm

TRT 1 dizisi "Bir Sevdadır"dan Feyyaz Şerifoğlu: Senaryoya baktığımda bu hikayenin bir Türkiye gerçeği olduğunu gördüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet