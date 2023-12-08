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Kültür

Yazar Fatma Korkutata'nın "Tayyip Dede" şarkısı için klip çekildi

Yazar ve yönetmen Fatma Korkutata'nın, 81 ilden çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair duygularından ilham alarak mısralara döktüğü "Tayyip Dede" şarkısının klibi tamamlandı.

Fatih Türkyılmaz  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Yazar Fatma Korkutata'nın "Tayyip Dede" şarkısı için klip çekildi Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Türkiye'nin yedi bölgesinden çocuklar, rap türündeki "Tayyip Dede" şarkısı için stüdyoya girdi, ardından kamera karşısına geçti.

Korkutata, şarkı fikrinin nasıl ortaya çıktığını, klip çekim sürecini ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları çok sevdiğini ifade eden Korkutata, "Cumhurbaşkanımız nerede olursa olsun çocuklara büyük kıymet verir. Çocukları milletin evinde misafir eder. Diğer çocuklar da biz de sesimizi duyurmak istiyoruz dediler. Ben de onların sesi olmaya niyet ettim. Cumhurbaşkanımızın çocuklara olan sevgisini bir kitapta topladım." dedi.

Korkutata, Erdoğan'ın çocuklara olan sevgisini Türkiye'nin en kapsamlı klibi haline getirmek için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirinden neşeli çocukların edasıyla, heyecanıyla, hayaliyle onların duygularına tercüme olarak mısralara döktüm. Şarkı buradan hareketle yola çıktı. Önce kitap, sonra şarkı... Amacıma ulaştığımı da düşünüyorum. Türkiye'nin yedi bölgesindeki çocuklar her birinin geleneği ve kültürü ayrı klipte cıvıl cıvıllar. Çekimleri İstanbul, Adıyaman, Bingöl, Ankara'da ve daha birçok şehrimizde yaptık. Klipte 60 civarında çocuk yer aldı. Bütün Türkiye'yi kapsayan o kadar geniş kapsamlı bir klip oldu. Bu kadar çok çocuğun sesiyle görüntülerdeki senkronu oturtmak için çok uğraştım ama değdi. Sayın Cumhurbaşkanımız için ve çocukların hayallerini gerçekleştirmek adına bu emeğe değer."

"Tayyip Dede" kitabının birkaç ödüle layık görüldüğünün bilgisini veren Fatma Korkutata, "Yeni hedefim Cumhurbaşkanımızın çocuklara olan bu sevgisini Tayyip Dede belgesel filmi haline getirmek istiyorum. Sonrasında da inşallah sinema filmi nasip olursa. Adım adım gidiyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız da beğenirler. Kendilerinin de beğenisi benim için çok önemli. Sonraki hedef çalışacağız her zaman. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Korkutata, İsrail'in Gazze'deki Müslümanlara yönelik saldırılarına dik durmak gerektiğini de vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada yaşanan bir dram var. İsrail'in Gazzeli Müslüman kardeşlerimize yaptığı bir dram var. Bu konuda maalesef dünya gözlerini yummuş durumda. Diğer Müslüman ülkelerden maalesef Türkiye kadar bir tepki göremedik ama Cumhurbaşkanımız dimdik duran bir insan. Dünyanın derdiyle dertlenen bir insan. Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisine çok dua ediyoruz. İnşallah Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin bu dramı bir an önce biter."

Klip hakkında

Her yöredeki çocuklar kendi ilinin güzelliği, zenginliği, yemeği, kültürü, motifi ve birbirinden güzel sesleriyle Tayyip Dede'lerine olan sevdalarını bu şarkıda dile getirdi.

Deprem bölgesindeki çocukların da yer aldığı klipte, çevreci çocuklar, Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık" temasına vurgu yaparak "Sıfır Atık hayattır" mesajı verdi.

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