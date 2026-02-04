Dolar
43.51
Euro
51.44
Altın
5,059.80
ETH/USDT
2,264.50
BTC/USDT
76,162.00
BIST 100
13,858.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Van'da kırsal mahalle sakinleri "köse-gelin" geleneğini yaşatıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde "köse-gelin" geleneğini yaşatan mahalle sakinleri, hem kış gecelerini eğlenceli hale getiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Necmettin Karaca  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Van'da kırsal mahalle sakinleri "köse-gelin" geleneğini yaşatıyor Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Yörede yıllardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oyunda ot ve yünden hazırlanan kostümü giyen "köse"nin eşiyle mahalledeki evleri dolaşarak un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

Mahalle sakinleri de "köse"nin topladığı para ve gıda maddelerini kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda "köse" ve eşinin topladığı para ve ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

"Köse-gelin" geleneğini yüksek lisans tez konusu olarak seçen Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Pamukören Ortaokulunda görev yapan teknoloji ve tasarım öğretmeni Demet Kara da mahalle sakinlerinin yaptığı etkinliği izledi.

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, köylerinde yıllardır süregelen "köse-gelin" geleneğinin atalarından miras kalan bir yardımlaşma örneği olduğunu söyledi.

Kışın ot ve yünden hazırlanan kostümü giyen kösenin eşiyle köydeki evleri ziyaret ettiğini anlatan Ebrem, şöyle konuştu:

"Köse, eşiyle evlerden un, çay, şeker ve temel gıda maddelerini topluyor. Bu esnada oyuna katılan mahalle halkı da köse ile eşinin topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Bu da oyuna ayrı bir eğlence ve heyecan katıyor. Oyunun sonunda toplanan tüm ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyoruz. Bu gelenek sadece bir eğlence değil, köy halkının birbirine bağlılığını ve dayanışmasını gösteren önemli bir etkinlik."

Tez çalışması için Muradiye'ye gelen Kara ise köylülerin sergileyeceği "köse-gelin" oyununu izleyeceğini belirtti.

Anadolu'nun birçok yerinde oynanan köy seyirlik oyunlarının unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Kara, "Bu köyümüzde köse-gelin geleneğin yaşatılması benim için heyecan verici. Şehirlerde komşu komşunun kapısını çalmıyor, birlikte yemek pişirip paylaşmıyoruz ama bu mahallede herkesin kapısı çalınıyor. İnsanlar bir araya gelip ürünlerini paylaşıyor, birlikte eğleniyor. Bunu gözlemlemek ve kültürel mirasın yaşatıldığını görmek çok değerli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremde hayvanlarını kaybeden besiciler, devlet desteğiyle yeniden ayağa kalktı
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
"Asrın felaketi"nin yaşandığı illerde iş gücü piyasası desteklerle canlandırıldı
Deprem bölgesindeki kültür varlıkları ve müzelerin onarımına 10,7 milyar lira harcandı
Enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan Hazal'ın umre hayali gerçek oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Van'da kırsal mahalle sakinleri "köse-gelin" geleneğini yaşatıyor

Van'da kırsal mahalle sakinleri "köse-gelin" geleneğini yaşatıyor

Bahçesaray'daki çığ faciasının tanıkları acı dolu anları unutamıyor

Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda

Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı

Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı
Sibirya'dan gelen ötücü kuğular kışı Van Gölü Havzası'nda geçiriyor

Sibirya'dan gelen ötücü kuğular kışı Van Gölü Havzası'nda geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet