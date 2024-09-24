Dolar
34.13
Euro
38.11
Altın
2,649.28
ETH/USDT
2,619.30
BTC/USDT
63,229.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın güneyinden bir dizi roket atılan İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Kültür

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulmuş yeni vakıflara yönelik eğitim programı başlattı.

İsa Toprak  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il 25 bölge müdürlüğünde başlatılan projeyle Türkiye'deki 6 bin 178 yeni vakfa eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, kamu ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak, vakıflara mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Ankara Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimlere 534 vakıf temsilcisi katıldı.

Eğitimler, Türkiye genelinde bölge müdürlükleri aracılığıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir
Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in katlettiği küçük Hind'i BM Genel Kurulunda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım
TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Türkiye'nin yılın 8 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı 40 milyonu aştı

Uşak'taki Blaundos Antik Kentinde Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Sillyon Antik Kenti'nde Roma ve beylikler döneminde kullanılan hamam ortaya çıkarıldı

Sillyon Antik Kenti'nde Roma ve beylikler döneminde kullanılan hamam ortaya çıkarıldı

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Türkiye'ye iade edilen 2 bin 500 yıllık tarihi bronz sedir uzmanlarca incelendi

Türkiye'ye iade edilen 2 bin 500 yıllık tarihi bronz sedir uzmanlarca incelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet