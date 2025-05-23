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Kültür

Üsküp'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı.

Dzihat Aliju  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Üsküp'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Üsküp

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde, her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı.

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Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinlikte, ülkedeki basın mensupları Türk mutfağından geleneksel lezzetler tattı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde basın mensuplarını misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın tarihi ve dostane ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Kuzey Makedonya için kullandığımız 'dost' sıfatı, öylesine söylenmiş bir söylem değil. Bir Türk atasözü şöyle der: 'Dost kara günde belli olur.' Bu iki ülke halkı kara günlerde her zaman birbirinin yanında olmuştur. Kuzey Makedonya’nın ülkemizde 2023 yılında meydana gelen deprem felaketinde yaptığı yardım ve dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. Daha yakın bir örnek olarak, Türkiye geçtiğimiz yaz orman yangınlarında, ayrıca geçtiğimiz mart ayında çok sayıda gencimizin hayatını kaybettiği yangın felaketinde yaralı gençlerimize tıbbi destek sağladı. Türkiye'de tedavi gören 12 hastanın 10'u ülkelerine döndü, tedavisi devam eden iki hastanın da en kısa zamanda iyileşmiş bir biçimde dönmelerini temenni ediyorum."

"AA ve TRT'nin Üsküp temsilciliklerinin Balkan coğrafyasının nabzını tutması bizim için önem taşıyor"

Ulusoy, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin ülkedeki faaliyetlerine de dikkati çekerek, "AA ve TRT'nin Üsküp temsilciliklerinin Balkan coğrafyasının nabzını tutması bizim için önem taşıyor. Bizim için önem taşıyan bu ülke ve bölgedeki gelişmeleri başkalarının yazdığı haberler, yorumlar üzerinden değil, Türk medya mensuplarının kaleminden, gözünden takip edebiliyoruz." dedi.

Türk ve Makedon mutfaklarının çok sayıda ortak noktası olduğuna işaret eden Ulusoy, misafirlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, etkinlik kapsamında yapılan çekilişte, katılımcılardan Erkan Babacic, Ismail Sinani, Biljana Babic ve Lidija Stancevska, Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul'a gidiş dönüş bileti kazandı.

Etkinlikte zeytinyağlı portakallı kereviz, yaprak sarma, taze fasulye, çiğ köfte, tarhana çorbası, kaşarlı kuşbaşılı pide, çoban salata, piyaz, cacık, sucuklu kuru fasulye, kuzu tandır, şekerpare, meyve hoşafı ve limonata gibi klasik yemekler ve tatlılar sunuldu.

Bu arada büyükelçilik, akşam saatlerinde ülkedeki turizm firmaları temsilcilerine yönelik bir akşam yemeği daha düzenleyecek.

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