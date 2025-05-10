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Kültür

Umman'da 200 yıllık tarihiyle yaşayan müze: Matrah Çarşısı

Umman'daki 200 yıllık Matrah Çarşısı, kendine has yapısı ve rengarenk dükkanlarıyla ülkenin en önemli kültürel simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Muhammed Yusuf, Muhammed Emin Canik, Çağrı Koşak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Umman'da 200 yıllık tarihiyle yaşayan müze: Matrah Çarşısı Fotoğraf: Muhammed Yusuf/AA

Muskat

Umman Denizi kıyısında ve başkent Maskat'ta yer alan dar sokaklar ve kapalı revaklar arasında sıralanmış yüzlerce dükkanın yer aldığı tarihi çarşı, ziyaretçilere zengin ve geleneksel ürünler sunuyor.

Çarşıyı ziyaret edenler, kumaş, elbise, bakır eşyalar ve antika ürünler bulabilirken, Umman tatlılarını keşfetme ve tütsülerini tanıma fırsatı da buluyor.

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Ayrıca, kuyumcular ve mücevher satıcılarını da barındıran çarşı yeni evli çiftlerin de uğrak mekanı olarak biliniyor.

İç ve dış turizmin odak noktası

Matrah Çarşısı, kültürel kimliği yansıtan yapısıyla Umman'da iç ve dış turizmin önemli destinasyonlarından biri sayılıyor.

Parfüm ve tütsülerin kokusunun yayıldığı, satıcıların seslerinin yankılandığı çarşıda, özellikle akşam saatlerinde denizden gelen esintinin serinliğiyle yoğunluk yaşanıyor.

Çarşı, ana girişindeki dükkanlardan gelen kokularla ziyaretçilerini karşılarken, Umman kültürüne özgü kumaşlar, kıyafetler, eşyalar ve baharatlar da farklı bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Stratejik ve tarihi konumu

Çarşı, adını bulunduğu Umman'ın Matrah Kornişi (Sahili) mevkisinden alıyor. Bu özelliği Matrah Çarşısı'na ülkenin kimliğini yansıtan estetik ve mimari bir özellik kazandırıyor.

Matrah Çarşısı'nın çok sayıda tarihi eserle çevrili olması ona kültürel bir derinlik kazandırırken, aynı zamanda eski şehrin canlı bir merkezi olarak göze çarpıyor.

Deniz yoluna bakan bir kapıdan şehrin eski mahallelerine kadar uzanan çarşı, dar ve üstü kapalı geçitleriyle ziyaretçileri yaz sıcağından korumakla birlikte keyifli bir alışveriş ortamı sağlıyor.

Tarih içindeki gelişimi

Daha önceden dükkanlarında sadece ızgara balık, tatlı ve kumaş satılan Matrah Çarşısı, Umman'ın dünyaya açılmasıyla birlikte zengin bir alışveriş ve tarihi mirasa dönüştü.

Umman'da son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikte çarşı tavanlarının güçlendirilmesi, halka açık yerlerin düzenlenmesi, yerel kimliği yansıtacak ve ziyaretçi deneyimini artıracak Umman ve İslam'a dair mimari özelliklerinin eklenmesi de dahil birçok yenileme ve geliştirme yapıldı.

Unutulmaz bir deneyim

Başkent Maskat'a gelen ziyaretçiler, dışarıdan bakıldığında göze çarpmayan ama şehrin derinliklerine doğru uzanan, Doğu'nun büyüsünü ve Umman'ın ruhunu yansıtan kültürel bir labirenti andıran Matrah Çarşısı'na uğramadan ayrılamıyor.

Matrah Çarşısı, her köşesinde ziyaretçilerine çocukluğun kokularından ülkenin denizcilik geçmişine kadar birçok hikaye fısıldıyor. Eser, bir çarşı olmanın ötesinde, Umman'ın kadim yüzünün tüm ayrıntıları ve zenginliğiyle görülebileceği yaşayan bir müze olmayı sürdürüyor.

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