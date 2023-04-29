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Kültür

"Tuvalde Yüzyıl" sergisi, Türk sanat tarihinin son yüzyılının "tablosu" olacak

Türk Tarih Kurumunun (TTK), Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırladığı "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi, asrın sanatsal serüvenine ışık tutacak.

İsa Toprak  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
"Tuvalde Yüzyıl" sergisi, Türk sanat tarihinin son yüzyılının "tablosu" olacak

Ankara

Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın çalışmalarından oluşan sergide, daha önce gün yüzüne çıkmayan eserler de ilk kez beğeniye sunulacak. Sergide, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından bugüne Türk resim sanatına etki eden farklı akımlar yansıtılacak.

Sanatçıların özgün anlatım biçimleri, yaşadıkları dönemin ruhu, Türk resim sanatının son yüzyılındaki gelişim sürecinin de sunulacağı sergide, özel ve sanatçı koleksiyonlarından 100 eserlik seçki yer alacak.

Sanatseverlerin, sanatçıların bilinen eserlerinin dışında farklı özelliklerini de tanıma fırsatı bulacağı sergide, TTK arşivinden Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşür, davetiye, fotoğraf gibi materyallerden oluşan önemli dokümanlar görülebilecek.

Sanatçıların sanatsal ve ruhsal dünyalarına ışık tutacak

Peyzajdan natürmorda, portreden figüratif eserlere, soyut ve sürrealist çalışmalardan sokaktaki insan yaşamına kadar farklı birçok konu ve yaklaşımın yer aldığı sergi, dönemlere özgü toplumsal gelişmelerin yansımalarına, sanatçıların sanatsal ve ruhsal dünyalarına da ışık tutacak.

Sergide, TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim'e ait eserler de ilk kez gün yüzüne çıkacak.

TBMM sanat koleksiyonu, Anadolu Medeniyetleri ve Etnografya müzeleri, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, Milli Kütüphane, İstanbul, Gazi, Anadolu ve Hacettepe üniversiteleri ile Harita Genel Müdürlüğü gibi pek çok kurum ile sanatçıların koleksiyonlarından ve özel koleksiyonlardan eserler sergide yer alacak.

2 ay boyunca açık olacak

Sergide, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hüseyin Onat, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Mustafa Ayaz, Utku Varlık, Balkan Naci İslimyeli, Alaettin Aksoy, Yalçın Gökçebağ gibi bir döneme tanıklık eden ressamların eserleri sanatseverlerle buluşacak.

TTK sıralı yayınlarından 230 sayfalık "Tuvalde Yüzyıl" adlı sergi kitabının da hazırlandığı sergi kapsamında, 2 Haziran'da Türk resminin yüzyılıyla ilgili panel de düzenlenecek.

CerModern'de 2 Mayıs'ta açılacak "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır"

Cumhuriyet'in ilk yüzyılının sanatsal serüvenine ışık tutacak sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini yeni yüzyıla taşımak için serginin önemli rol üstleneceğini söyledi.

Serginin, Cumhuriyet'in kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerinin bir arada görülmesine imkan tanıyacağını belirten Çetin, "Sergimiz, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimlerini ihtiva etmesi bakımından sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır." dedi.

Sergide 1914 kuşağı ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eserinin, Türkiye'nin resim sanatında geçirdiği evreleri gözler önüne sereceğini ifade eden Çetin, "Sergimiz, sanatseverlerin yanı sıra kültür ve sanat tarihini takip edenlerin özellikle ilgileneceği bir çalışma olarak bilim dünyasına ve toplumumuza ciddi katkı sunacak." diye konuştu.

Çetin, serginin küratörlerine, koleksiyonlarındaki resimlerini paylaşan kurumlara ve koleksiyonerlere TTK adına teşekkür etti.

"Serginin devamı gelebilir"

Proje Genel Koordinatörü ve Sergi Küratörü Siret Uyanık ise 1923'ten 2023'e kronolojik olarak gruplardan ve bireysel eğilimlerden örnekler sunan serginin devamının gelebileceğini söyledi.

Türk resim sanatının kilometre taşlarını oluşturan sanatçılara ait eserlerin, yüzyılın sanatsal serüvenini de anlattığını kaydeden Uyanık, "Birçok sanatçı ailesi, sergimize eserleriyle katkıda bulundu. Çağımızın yaşayan usta ressamlarının yanı sıra aramızdan ayrılmış ancak Türk sanatının kilometre taşlarını oluşturan, bıraktıkları eserlerle yaşamaya devam edecek olan tüm sanatçılarımıza, sanatçı ailelerimize, kurum ve kuruluşlarımıza Türk milleti adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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