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Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç,"Yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi.

Anayasanın 138. maddesine göre hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz."

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