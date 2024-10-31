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2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtları 4 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

Fırat Taşdemir  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi.

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.

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