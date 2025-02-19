Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ertegün ailesi anısına caz konseri
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, başkent Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan müzik yapımcıları Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenlendi
Ankara
Washington Büyükelçiliği konutunda, Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın ev sahipliğindeki 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" kapsamında konser verildi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, "Dwayne Adell Trio" adlı caz grubu sahne aldı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki caz konserlerinin tarihi
1930'lu ve 1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.
"Caz, sosyal uyum için silahımızdır" prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansındaki canlı caz konserlerinde Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi seçkin sanatçıları ağırlamış, o dönemde başkentteki beyaz seçkin sınıftan birçok kişiyi şaşırtmıştı.
Başkentteki önemli şahsiyetler bu konserlerin haberini aldıklarında, Afro-Amerikan konukların siyahilere yapılan ayrımcılık gereği rezidansın arka kapısını kullanmamasından şikayet etmiş; Büyükelçi Ertegün ise onlara Türk kültüründe konukların her zaman ön kapıdan girdiğini söylemişti.
Ertegün kardeşler, Türk rezidansında ırkçılığa karşı başlayan bu caz tutkusunu sürdürmüş; Ahmet Ertegün 1947'de Atlantic Records'u kurmuş, Nesuhi Ertegün de 1956'da yapımcı olarak şirkete katılarak Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi tüm zamanların en tanınmış müzisyenleriyle çalışmıştı.
Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin müzik tutkularıyla birleştiği bu çabalarının anısına Washington Büyükelçiliği'nde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.