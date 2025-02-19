Dolar
36.30
Euro
37.98
Altın
2,934.63
ETH/USDT
2,702.00
BTC/USDT
95,653.00
BIST 100
9,948.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılıyor Kırklareli’nde kar yağışı devam ediyor
logo
Kültür

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ertegün ailesi anısına caz konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, başkent Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan müzik yapımcıları Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenlendi

Ayşe İrem Tiryaki  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ertegün ailesi anısına caz konseri Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Washington Büyükelçiliği konutunda, Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın ev sahipliğindeki 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" kapsamında konser verildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, "Dwayne Adell Trio" adlı caz grubu sahne aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki caz konserlerinin tarihi

1930'lu ve 1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.

"Caz, sosyal uyum için silahımızdır" prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansındaki canlı caz konserlerinde Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi seçkin sanatçıları ağırlamış, o dönemde başkentteki beyaz seçkin sınıftan birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Başkentteki önemli şahsiyetler bu konserlerin haberini aldıklarında, Afro-Amerikan konukların siyahilere yapılan ayrımcılık gereği rezidansın arka kapısını kullanmamasından şikayet etmiş; Büyükelçi Ertegün ise onlara Türk kültüründe konukların her zaman ön kapıdan girdiğini söylemişti.

Ertegün kardeşler, Türk rezidansında ırkçılığa karşı başlayan bu caz tutkusunu sürdürmüş; Ahmet Ertegün 1947'de Atlantic Records'u kurmuş, Nesuhi Ertegün de 1956'da yapımcı olarak şirkete katılarak Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi tüm zamanların en tanınmış müzisyenleriyle çalışmıştı.

Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin müzik tutkularıyla birleştiği bu çabalarının anısına Washington Büyükelçiliği'nde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ertegün ailesi anısına caz konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ertegün ailesi anısına caz konseri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet