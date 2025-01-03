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Kültür

Türkiye yayıncılık sektörü büyümesini sürdürüyor

Türkiye yayıncılık sektörü, 2024'te toplam 413 milyon 860 bin 263 kitap üreterek, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Fatih Türkyılmaz  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Türkiye yayıncılık sektörü büyümesini sürdürüyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

İstanbul

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, iki yıl üst üste büyüme kaydedilen sektörde, kitap üretimi 2023'e kıyasla yüzde 3,38 arttı.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2022'de 380 milyon seviyesine gerileyen ve 2023'te toparlanma sürecine giren yayıncılık sektörü, 2024'te büyüme trendini sürdürdü.

Eğitim yayınları ilk sırada

2024’te üretilen kitapların yüzde 46,5'ini eğitim yayınları, yüzde 15'ini çocuk kitapları, yüzde 13,6'sını yetişkin kurgu edebiyatı ve yüzde 8,8'ini ise inanç yayınları oluşturdu.

Akademik yayınlar yüzde 2,5, gençlik kitapları ise yüzde 1 oranında üretildi.

Çocuk kitapları kategorisi, özellikle kurgu edebiyat ve erken öğrenme kitaplarıyla dikkati çekti.

İstikrarın sürdürülebilir olması için üretim süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli şekilde kayıt altına alınması gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca, yayımcılık sektöründe 2024'teki yükselişin 2025'te de devam etmesi beklentisine işaret edildi.

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