Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, küresel ve yerel gelişmeler ışığında yürütülen tanıtım faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritasını gözden geçirdiklerini bildirdi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda turizm stratejisini ele aldıklarını belirtti.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu toplantımızda bir araya gelerek ülkemizin turizm stratejisini ele aldık. Küresel ve yerel gelişmeler ışığında yürütülen tanıtım faaliyetlerini değerlendirdik, sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik yol… pic.twitter.com/OYXqyROVwz— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 13, 2025
Ersoy, "Küresel ve yerel gelişmeler ışığında yürütülen tanıtım faaliyetlerini değerlendirdik, sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritamızı gözden geçirdik. Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve sektöre katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.