Dolar
36.62
Euro
39.85
Altın
2,943.10
ETH/USDT
1,905.60
BTC/USDT
82,894.00
BIST 100
10,721.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni”
logo
Kültür

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, küresel ve yerel gelişmeler ışığında yürütülen tanıtım faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritasını gözden geçirdiklerini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)  Yönetim Kurulu Toplantısı'nda turizm stratejisini ele aldıklarını belirtti.

Ersoy, "Küresel ve yerel gelişmeler ışığında yürütülen tanıtım faaliyetlerini değerlendirdik, sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritamızı gözden geçirdik. Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve sektöre katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede
Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı
Terör örgütü DHKP/C'ye Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden para aktarıldığı iddiası
Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İstanbul'da başladı

Benzer haberler

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı

Türkiye'ye son 23 yılda 13 bin 282 eser iade edildi

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Balkanlar için yola çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor
Aspendos kazılarında Hermes heykeli gün yüzüne çıkarıldı

Aspendos kazılarında Hermes heykeli gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet