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Kültür

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın turist sayısını artıracak

Adana'da 13-21 Nisan'da 12'ncisi yapılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, organizasyonun "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesinin yerli ve yabancı turist sayısına katkı sunacağını bildirdi.

Yusuf Koyun  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Türkiye Kültür Yolu Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın turist sayısını artıracak

Adana

Karnaval Komitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen organizasyon için ilk günkü heyecanı duyduklarını; siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ve bunu başardıklarını belirtti.

Şehrin tarih, doğa, din, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanlar sunduğunu anlatan Bozkurt, "Adana hem imaj anlamında hem de ekonomik anlamda farklı bir yere ulaştı." ifadesini kullandı.

Karnavalın yerli ve yabancı çok sayıda turisti Adana'da buluşturduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Karnavalımızın dün küçücük bir filizken bugün nasıl büyük bir çınara dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Bu yıldan başlayarak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' işbirliği sayesinde çok daha fazla yerli ve yabancı turistin Adana'ya gelmesini bekliyoruz. Bu güçlü işbirliğinin sağladığı profesyonel etkinlik desteği ile yurt içi ve yurt dışı tanıtım desteği ve aynı zamanda program süresinin 9 güne çıkmasıyla Adana ekonomisinin rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyorum. Karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin yaratan bu buluşma bizleri mutlu ediyor."

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