Kültür

"Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025" rekorlarla kapandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 şehirde düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025" boyunca 9 bin 645 etkinlik düzenlendi.

Dilhan Türker Yıldız  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl kültür ve sanat dünyasına damgasını vurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz kültür akışı yarattı.

Festival boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturulurken konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze, Türkiye'yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.

Bu kapsamda yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışmaları, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu.

Etkinlik, çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı. Her şehir, kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını vitrine çıkarırken aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkanı yakaladı.

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren, önemli bir çarpan etkisi oluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026'da 26 şehre ulaşacak ve kapsamını büyüterek kültür, sanat yolculuğuna devam edecek.

