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Kültür

Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi

İstanbul

Sinemadan yapılan açıklamaya göre film, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi.

Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı.

Etkinlikte konuşan Türkan Şoray, "Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması'nda, bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken, bu filmle kadınların hikayelerine bir kez daha dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmde canlandırdığı Sabiha karakterinin toplumsal dışlanmanın yanı sıra imkansız bir aşkla yüzleştiğini kaydeden Şoray, "Vesikalı Yarim" filminin Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu söyledi.

Şoray, ayrıca Vesikalı Yarim ile özdeşleşen ve Şükran Ay'ın yorumuyla da klasiğe dönüşen "Kalbimi Kıra Kıra" şarkısının filme özel yazıldığını ve sonrasında çok meşhur olduğunu aktardı.

"Bu film, hem bizim için hem de sinemamız için çok özel"

Filmde "Halil" karakterini canlandıran 90 yaşındaki İzzet Günay ise "Sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu etkinliği tertipleyen arkadaşlara, dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün çok anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Vesikalı Yarim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri. Lütfi Akad'a ve Türkan Şoray'a teşekkür ediyorum. Bu film, hem bizim hem de sinemamız için çok özel." açıklamasını yaptı.

Günay, filmografisinde ilk kez bitmiş bir senaryo aldığını ve bunun da Vesikalı Yarim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Film için ilk görüşmeye gittiğimde Lütfi abi bana siyah kaplı bir defter uzattı ve bu hayatımda ilk olarak bitmiş bir senaryoydu. Kalktı ayağa ve 'Senaryo bu. Manav Halil var, pavyon kadını Sabiha'ya aşık olur yani ciddi söylüyorum, manav Halil'sin sen. Bir pavyona çıkıyorsun bir gece. Pavyon kadını Sabiha'ya aşık oluyorsun' diye de ekledi. Film pavyonda geçiyor, evet, ama namuslu bir filmdi."

Bağımsız Hikayeler seçkisi devam ediyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" seçkisi kapsamında bugün "Sultan" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri" filmi, 9 Mart'ta "Kar ve Ayı", "Zuhal" ve "İntikam Meleği-Kadın Hamlet" filmleri gösterilecek.

Gösterimlerin ardından, film ekipleri söyleşi gerçekleştirecek.

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