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Kültür

Türk ve Moğol akademisyenler, İlhanlı Sarayı'nın bulunduğu değerlendirilen alanda kazı yapacak

Türk ve Moğol akademisyenler, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık sarayın olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışması yapacak.

Sadrettin Kaya  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türk ve Moğol akademisyenler, İlhanlı Sarayı'nın bulunduğu değerlendirilen alanda kazı yapacak Fotoğraf: Sadrettin Kaya/AA

Van

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil başkanlığında Moğolistan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ankbayar Danuu ile Türk ve Moğol akademisyenlerden oluşan ekip kente geldi.

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret eden kazı ekibi, başlatılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazının heyecan verici olduğunu belirten Türker, '"Ülkemizin her köşesi tarihin tozlu bir rafı gibi. Bu kadim topraklarda pek çok medeniyet iz bırakmış. İlçemiz de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Moğol tarihine katkı sağlayacak bu çalışmada ekibimize başta güvenlik olmak üzere lojistik, barınma, ulaşım gibi her konuda destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Çalışma ekibi daha sonra kazının yapılacağı Han Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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