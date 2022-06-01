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Kültür

Türk ve İtalyan caz sanatçıları CSO Ada Ankara'da konser verdi

Başkent Kültür Yolu festivali kapsamındaki "Italy meets Turkey in Jazz" konserinde Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman, Flavio Boltro ve Emanuele Cisi aynı sahneyi paylaştı.

Eda Özdener   | 01.06.2022
Türk ve İtalyan caz sanatçıları CSO Ada Ankara'da konser verdi Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Türk ve İtalyan caz sanatçıları, "Italy meets Turkey in Jazz" konserinde bir araya geldi.

İtalya Büyükelçiliği himayesinde, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlenen konseri, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de izledi.

Caz piyanisti Kerem Görsev'in yanı sıra kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan Kerem Görsev Trio, ünlü İtalyan trompet sanatçısı Flavio Boltro ve saksofon sanatçısı Emanuele Cisi ile aynı sahneyi paylaştı.

Ünlü caz parçalarının seslendirildiği konseri, izleyiciler ayakta alkışladı.

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