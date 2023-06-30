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Kültür

Türk sanatçının deprem konulu eseri dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi

Amsterdam'da yaşayan 23 yaşındaki Hollandalı Türk sanatçı Ahmet Emin Batman'ın deprem konulu video enstalasyon eseri, ülkenin dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi.

Selman Aksünger  | 30.06.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Türk sanatçının deprem konulu eseri dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Van Gogh Müzesi'nin her ayın son cuma gecesi genç sanatçıların desteklemek ve eserlerini sanatseverlerle sunmalarını sağlamak amacıyla yaptığı "Vincent Cuması" adlı etkinlik kapsamında Türk sanatçı Batman'ın "Memento Diem" adlı eserine, ana ekranda yer verildi.

Batman, "Memento Diem" adını verdiği eseriyle ilgili AA muhabirine, "Memento Diem yaşamı kutlama ve ölümü hatırlama arasında bir video enstalasyon çalışmam. Hem hat sanatını, hem film, hem de fotoğrafı kullanarak oluşturduğum bir eser." dedi.

Eserinin, büyük bir depremin sonrasında yaptığını ifade eden Batman, "Amacım, insanlara yaşamla ölüm arasında nerede durduklarını, nerede hangi pozisyonu aldıklarını sorgulatmak." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, genç bir Türk sanatçının eserinin dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'ndeki bir özel etkinlikte sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersoy, "Sanatçı, Van Gogh'un tabloları ile depremin yarattığı ortak duygular arasında bir bağ kurmuş. Bu vesileyle depremin unutulmaması, hatırlanması da önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Amsterdam Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Laura van Hasselt, Batman'ın eserinde en beğendiği şeyin feci bir trajediyi yansıtırken insanlara umut veren gökyüzü gibi bazı unsurların varlığı olduğunu belirtti.

Van Hasselt, "Eserde bir şekilde bir umut mesajı da var. Ne kadar büyük olursa olsun bir trajediden sonra devam etmeliyiz. İnsan bazen pozitif ve negatif şeyleri bir araya getirerek ayakta kalabilmeli ve ilerlemeli." dedi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte ziyaretçiler, dört saat boyunca farklı alanlardaki sanat eserlerini bir arada izledi.

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