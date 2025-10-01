Dolar
Kültür

Türk dünyası sineması Kazakistan'da perde açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da 1-4 Ekim'de 5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali gerçekleştirilecek.

Fatma Nur Candan  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Türk dünyası sineması Kazakistan'da perde açıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen festival, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinema sanatı aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA desteğiyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) koordinasyonunda Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığınca düzenlenen festival, Türk dünyasının ortak değerlerini ve sinema sanatındaki yaratıcı gücünü öne çıkaracak.

Türkiye'yi festivalde temsil edecek yapımlar arasında uzun metraj kategorisinde Yağız Alp Akaydın'ın "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ve Ceng Pola İzgören'in "Rayların Ötesinde" yer alırken, belgesel kategorisinde yönetmen Emre Akgül'ün "Göktürklerin Dirilişi" ve Burcu Yeşilbaş Taşdemir'in "Koca Dünya" filmi sanatseverlerle buluşacak.

Kısa film kategorisinde ise Fatih Osmanlı'nın "Bir Ahıska Hikayesi" ve Kemal Akçay'ın "Babamın Arkadaşı" yer alıyor.

Kazakistan'da geniş hayran kitlesine sahip olan Türk oyuncu Burak Özçivit de festivalin onur konukları arasında bulunacak.

Bilge Korkut Ata'nın adını taşıyan festival, Türk dünyası sinemasını görünür kılmayı, gençlerin ilgisini artırmayı ve ortak kültürel değerleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

