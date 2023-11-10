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Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği kuruldu

Türk Akademisi bünyesinde Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği (ARICA) kuruldu.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği kuruldu Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası desteğiyle 9-10 Kasım'da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Türk Dünyası Arkeoloji Enstitüleri ve Merkezleri Başkanları Birinci Çalışma Toplantısı düzenlendi.

Etkinliğe Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Özbekistan’ın Karakalpakistan Cumhuriyeti ve Moğolistan'dan arkeolojik araştırma enstitüleri ve merkezlerinin üst düzey yöneticileri, arkeologlar ve uzmanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve ARICA'nın kurulmasını öngören ilk çalışma toplantısının amaç ve hedefleri hakkında bilgi vererek Türk ülkelerindeki arkeolojik araştırmaları koordine etmek ve mevcut sorunları birlikte çözmek için Türk dünyasının arkeoloji enstitülerini ve merkezlerini birleştiren bir yapının oluşturulmasının önemini vurguladı.

Toplantıda Türk devletleri ve toplulukları arasındaki arkeoloji alanındaki işbirliği meselelerini ele alan katılımcılar, arkeolojik araştırma enstitüleri ve merkezlerinin bir ağ kurabileceği, bilgi paylaşabileceği ve ortak araştırma ve faaliyetler yürütebileceği bir platform oluşturulması konusunda mutabık kaldı.

ARICA'nın aktif işbirliği, bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra ortak bilimsel araştırma ve diğer faaliyetler için bir platform haline gelmesi ve böylece Türk dünyasının arkeolojik araştırma enstitülerini, merkezlerini ve uzmanlarını birleştirmesi gerektiğini dile getiren katılımcılar, Türk Akademisi bünyesinde Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Protokole Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji, Etnografya ve Antropoloji Enstitüsü, Kazakistan Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı Bilim Komitesi Arkeoloji Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü, Özbekistan Kültürel Miras Ajansına bağlı Semerkant Arkeoloji Enstitüsü, Özbekistan Bilimler Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi, Sanat Araştırmaları Enstitüsü, Özbekistan Bilimler Akademisi Karakalpakistan Şubesi Karakalpak Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü ve Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü yöneticileri imza attı.

Toplantı çerçevesinde ayrıca Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisince hazırlanan 7 ciltlik "Volga-Ural Bölgesi Arkeolojisi" eserinin tanıtımı da yapıldı.

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