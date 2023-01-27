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Kültür

Tuluhan Tekelioğlu'nun yeni belgeseli "Çocuklar Hep Doğru Söyler"in galası yapıldı

Belgeselci, yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu'nun, AXA Sigorta'nın katkılarıyla hayata geçirdiği "Çocuklar Hep Doğru Söyler" adlı belgesel, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.01.2023
Tuluhan Tekelioğlu'nun yeni belgeseli "Çocuklar Hep Doğru Söyler"in galası yapıldı

İstanbul

Paribu Cineverse Kanyon'da düzenlenen gala gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tekelioğlu, Türk toplumunun çocukları dinlemekten giderek uzaklaştığını savunarak, "Çocuklar Türkiye'nin görünmeyen öznesidir. Onlar konuşursa ne olur diye düşündüm ve bu belgeselle Alfa kuşağının sesini Türkiye'ye duyurmak istedim. Geleceğe dair görmek istediğimiz değişimler çocuklarla başlayacaktır. Çünkü çocuklar hep doğru söyler." dedi.

Tekelioğlu, daha önce yaptığı belgesellerde kadınlar, gençler ve eski kuşağın hikayelerini anlattığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu belgeselle bir seriyi tamamlıyorum. Burada çocuklar geleceğe dair fikirlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini anlatıyor. Bunları dikkate almamız lazım çünkü geleceğin bütün sorumlulukları onların üzerine biniyor ve onlar bütün bu sorumluluğun şimdiden farkındalar."

Konuştuğu çocukların, yazar Yaşar Kemal'in "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar." sözünü kendisine hatırlattığını kaydeden Tekelioğlu, "Küçük çocuklardan yüreği kocaman ve olgun sözler duyacaksınız. Umarım belgeseli beğenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tekelioğlu, ülkenin farklı bölgelerinden 20 çocuğa Türkiye ve dünyanın geleceği, para, aşk, siyaset, ekonomi, teknoloji, eğitim konularında sorular yönelttiğini belirterek, "Bu çocukların hepsi Alfa kuşağına ait. Hep Z kuşağından bahsediyoruz ama Alfa'yı hiç tanımıyoruz. Bu belgeselin Alfa'dan Türkiye'ye ilk ses olmasını istedik." diye konuştu.

“Çocukların beklentisini filtresiz duymak ilginç geldi”

AXA Türkiye'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ise Alfa kuşağının Türkiye için önemine işaret ederek, "Ülkemizin çeşitli illerinden çocuklarımızın hayattan, ülkeden, toplumdan ve dünyadan beklentilerini tamamen filtresiz duymak bize ilginç geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılına çocukların sesini duyurarak neşeli bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Ölken, "Çocuklar varsa umut da vardır. Her zaman umutlu olalım." dedi.

Belgeselde konuşan çocuklardan Zilan, kendisini ve diğer çocukları ekranda seyretmekten keyif aldığını belirterek, "Sadece ben değil bütün çocuklar çok iyi konuştu. Herkesi tebrik ediyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Zilan, ileride öğretmen olmayı hedeflediğini ve bu sayede Türkiye'yi daha güzel yerlere getirmek için uğraşacağını sözlerine ekledi.

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