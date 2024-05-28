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Kültür

TRT'den İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümüne özel içerikler

TRT, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel içerikleri, izleyici ve dinleyicileriyle buluşturacak.

Ahmet Esad Şani  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
TRT'den İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümüne özel içerikler

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümüne özel içerikler, TRT ekranları ve radyolarında olacak.

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programı, "İstanbul'un Fethi" özel bölümü ile 29 Mayıs saat 00.00'da TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Programda, "Fetih sonrası Bizans prensleri nasıl Osmanlı paşası oldu?", "Fatih, İstanbul'u imparatorluk başkentine dönüştürmek için neler yaptı?", "Saray teşkilatından günlük yaşama fethin izlerini taşıyan eserler neler?" soruları tartışılacak.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" özel bölümüyle ekranlarda olacak

TRT'nin sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", İstanbul'un fethine özel kolaj bir bölümle saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca TRT Haber'de 29 Mayıs saat 15.00'te "İstanbul'un Fethi 571. Yıl Özel Yayını" canlı olarak ekranlara gelecek.

İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü, 29 Mayıs saat 23.15'te TRT 2 ekranlarında "Tarih Söyleşileri" programında ele alınacak.

Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz'ın sunduğu "Tarih Söyleşileri: İstanbul'un Fethi" özel bölümünde, fetih tüm detaylarıyla tartışılacak.

İstanbul'un fethine özel belgeseller yayınlanacak

TRT Belgesel ekranlarında, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethine özel belgeseller yayınlanacak. Saat 20.00'de ekranlara gelecek "Gizemli Tarih: Ayasofya" belgeselinde, Prof. Dr. Hikmet Kırık, uzun yıllar müze olarak kalan ve yakın zamanda ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ait tarihte saklı çok sayıda sırrı ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

"Savaşın Efsaneleri: Otlukbeli Savaşı" belgeselinde ise "Sultanu'l-Berreyn", yani "iki karanın sultanı" olarak anılan Fatih Sultan Mehmed'in, 1473 yılında gerçekleştirdiği Otlukbeli Savaşı'nın detayları saat 21.00'de izleyicilere aktarılacak.

TRT Türk ekranlarında, 29 Mayıs'ta saat 13.45 ve 15.30'da yayınlanacak "Fethin İzinde" programında Mehmet Lütfi Arslan, 30 Mayıs saat 00.00'da yayınlanacak "Yıldızın Parladığı An" programında ise Hayati İnanç, dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fethinin yıl dönümüne değinecek.

TRT Kurdi ekranlarında 29 Mayıs saat 10.00'da yayınlanacak "Rengên Jiyanê (Sabahın Sesi)" programında, Fatih Sultan Mehmed'in hayatı ve İstanbul'un Fethi hakkında tartışılacak.

TRT radyolarında, İstanbul'un fethi konuşulacak

TRT TSR radyosunda, 29 Mayıs saat 14.05'te canlı yayınlanacak "Günebakan" programında, Prof. Dr. Güray Kırpık ile İstanbul'un Fethi ve Fatih'in teknik hazırlıkları, ordunun nizama alınması, inşaatlar ve kuşatma araç gereçlerinin hazırlanması, gemilerin karadan yürütülmesi hazırlıkları ve uygulama, fethin Türk ve dünya siyasetindeki yankıları konuları tartışılacak.

TRT Radyolarında da gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

TRT'nin dijital bilgi yarışması "Bil Bakalım"da da 29 Mayıs-1 Haziran arasında "İstanbul'un Fethi etkinliği" yer alacak.

Yarışmanın özel etkinliği, İstanbul'un Fethinin bilinen ve bilinmeyen yönleri, fetih öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ile fetihte rol oynayan kişi ve mekânlarını temel alacak.

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