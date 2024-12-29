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Kültür

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak 2025'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Ömer Mirza Şeker  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta vizyona girecek

İstanbul

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak 2025'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen Özçivit'in rol aldığı film, 24 Ocak 2025'te vizyona girecek.

Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın, yönetmenliğini Tümer Sirkecioğlu'nun üstlendiği filmde, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi isimlerin yanı sıra şef Somer Sivrioğlu da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Filmin proje tasarımı ve senaryosu ise Emrah Ertaş'ın imzasını taşıyor.

İzleyicileri masalsı bir dünyanın büyüsüyle unutulmaz bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen film, babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle onu kaybetme endişesi yaşayan küçük bir kızın bu durumu kabullenmek yerine masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.


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