TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Belarus'tan ödülle döndü
Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği, TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Belarus'un en büyük film festivali olan "Minsk Uluslararası Film Festivali"nden ödül aldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekliği film, festivalin yarışma bölümünde Gençlik Filmleri kategorisinde "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.
Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde gerçekleştiren film, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.
Yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini ele alan filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.