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Kültür

TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Belarus'tan ödülle döndü

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği, TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Belarus'un en büyük film festivali olan "Minsk Uluslararası Film Festivali"nden ödül aldı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 17.11.2022
TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Belarus'tan ödülle döndü

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekliği film, festivalin yarışma bölümünde Gençlik Filmleri kategorisinde "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde gerçekleştiren film, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.

Yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini ele alan filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

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