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Kültür

TRT ortak yapımı "Pırıl Sayıların Gizemi" 4 Ekim'de vizyona girecek

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Pırıl", ilk sinema filmiyle beyazperdede çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
TRT ortak yapımı "Pırıl Sayıların Gizemi" 4 Ekim'de vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "Pırıl Sayıların Gizemi" adlı animasyon film, 4 Ekim'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Film, günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunları eğlenceli ve aksiyon dolu bir dille anlatıyor.

Pırıl ve arkadaşlarının, dünyayı yaşanan kargaşadan kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılmasını konu alan film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Fatih Bezirgan üstleniyor. Senaryosu İshak Tekgül tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Ali Sacihan üstlendi.

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