TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına özel yayınlar gerçekleştirecek
TRT, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için hazırlanan içerikleri, TRT ekran ve radyolarından izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de yarın saat 08.00'de "Koleksiyoner" programında, İstiklal Marşı'nın ilk bestesi ve Türkiye'nin ses tarihi olarak nitelendirilebilecek koleksiyonlar yakından incelenecek.
"Kelimeler ve Şeyler" programında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ele alınacak. Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek'in hazırlayıp sunduğu program, yarın 18.30'da TRT 2 ekranlarında olacak.
Yarın saat 11.30'daki "Bir Hilal Uğruna – İstiklal Marşı" programında, Prof. Dr. İsmail Kara, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi anlatacak ve marşın temel kavramlarını yorumlayacak.
"Akif" adlı İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan özel program ise yarın saat 21.30'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Güne özel belgeseller TRT ekranlarında
"Korkma" belgeseli, Mehmet Akif Ersoy'un mücadele, fedakarlık ve hüzün dolu hayatını ekranlara taşıyacak. Program, 13 Mart Perşembe günü saat 01.00'de TRT 1'de gösterilecek.
TRT Belgesel ekranlarında, yarın saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak "O Günün Hikayesi" belgeseli, 1921 Türkiye'sinde İstiklal mücadelesi veren Türk halkına ithafen, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünü ekrana taşıyacak. O gün yaşananlar, tarihsel bir kurguyla anlatılacak. Program, saat 17.45'te TRT Avaz'da da izlenebilecek.
Yarın saat 10.00'da TRT Kurdi'de de "Rengan Jiyana (Sabahın Sesi)" programında, İstiklal Marşı'nın kabulü üzerine sohbetler ve canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.
TRT Çocuk ve TRT EBA'da İstiklal Marşı'na özel yayınlar
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", İstiklal Marşı'na özel bölümüyle ekranlara gelecek. Kahramanlar, Milli Marşın dizelerinde anlatılmak istenenleri anlamaya çalıştıkları özel bölümde yer alacak. Program, yarın 15.30 ve 19.35'te TRT Çocuk'ta seyredilebilecek.
"Devler Ardında Karınca Adımları" belgeseli de Milli Mücadele dönemine ışık tutacak. Program, saat 08.15’te TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
"İstiklal Bestesi" belgeseli, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve coşkusunu yansıtacak. Belgesel, yarın saat 08.35, 11.15 ve 23.15'te TRT EBA ekranlarında olacak.
"Kelimeler ve Şeyler" programında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ele alınacak. Program, saat 10.45'te TRT EBA'da yayınlanacak.
"Bir Hilal Uğruna", Prof. Dr. İsmail Kara'nın İstiklal Marşı'nı derinlemesine incelediği program, saat 16.15'te izleyicilerle buluşacak.
"Destanın Doğuşu - İstiklal Marşı" programı, İstiklal Marşı'nın güfte ve beste sürecini anlatacak. Program, yarın saat 17.00'de TRT Müzik ekranlarında gösterilecek.
TRT Radyo 1, TRT FM, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Bölge Radyoları'nda da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104. yılı işlenecek.
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