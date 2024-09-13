TRT ekranlarında, Mevlit Kandili'ne özel yayın yapılacak
Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlit Kandili, hazırlanan özel programlarla TRT'de izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.
Istanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şişli Camii'de gerçekleşecek "Mevlit Gecesi Özel" programı, TRT 1 ekranlarında yarın 23.30'da yayınlanacak.
Tarihçi ve sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet İpşirli'nin, akademisyen, şair ve yazar Bilal Kemikli'yi konuk ettiği "Tarih Söyleşileri", TRT 2'de izlenebilecek. Mevlit ve Süleyman Çelebi'nin konuşulacağı program 19.45'te başlayacak.
Merhum Ömer Tuğrul İnançer'in yaşamı sırasında Sümbül Efendi Camii'nde gerçekleştirdiği, "Mevlit Kandili Özel" programı TRT Müzik'te 19.00'da izlenebilecek.
Hayatını Kuranı Kerim'e hizmete adamış, Bosna'nın irfan mekteplerinden biri olan Mevlevi Tekkesi'nin şeyhi Hacı Hafız Halid Efendi Hacımuliç'i anlatan belgesel, "Saraybosna Kuran ile Korunan Şehir", TRT Avaz'da 10.30 ve 19.15'te ekranda olacak.
Siirt'in Hacı Fethi Serin Camii'nde gerçekleşecek Mevlit Kandili özel yayını "Şeva Mewlude", TRT Kurdi'de 20.15'te yayınlanacak.
TRT Türk, Süleyman Çelebi'nin mevlidi yazdığı Bursa Ulu Cami'den 19.40'ta gerçekleştireceği canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yapılan çekimlerle hazırlanan "O Geldi" programı 21.50'de ekranda olacak. Kuranı Kerim tilaveti, Salavat-ı Şerif ve kasidelerin okunduğu "İki Cihan Güneşi" ise 23.30'da izlenebilecek.
TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen içerikler, dinleyicilerle buluşacak.